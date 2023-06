Tennis | Roland Garros | Zeppieri ko con Ruud al 2° turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Giulioesce di scena al 2°del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 129 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al norvegese Casper, numero 4 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 dopo tre ore e sei minuti.

FOTOGALLERY %s Foto rimanentigarrosGarros, l'albo d'oro: domina Nadal Dal 2000 a oggi solo 8 giocatori diversi hanno alzato al cielo la 'Coppa dei Moschettieri'. Nell'albo d'oro dell'...La marchigiana si è imposta in due set sulla svizzera Waltert PARIGI (FRANCIA) - Elisabetta Cocciaretto al terzo turno delGarros femminile, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La marchigiana, numero 44 Wta, ha battuto l'elvetica Simona Waltert (128) con il ...Prosegue l'avventura alGarros 2023 di Elisabetta Cocciaretto, che per la prima volta nella sua carriera è al terzo turno di una prova del Grand Slam. La tennista classe '01, dopo aver estromesso dal torneo la testa ...

Roland Garros, Sinner-Altmaier e Zeppieri-Ruud in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – Giulio Zeppieri esce di scena al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boul ...L'avventura di Gael Monfils al Roland Garros si è conclusa nel peggiore dei modi. Il campione francese, idolo di casa da parte del pubblico, si è ritirato nella tarda serata di ieri annunciando sui ...