Tennis | Roland Garros | Vavassori ko al 2° turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Andreako al 2°del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 148 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede all'argentino Genaro Alberto Olivieri, numero 231 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (9-7), 3-6, 6-4, 7-6 (7-3) dopo tre ore e 17 minuti.

Si infrange il sogno parigino di Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, entrambi ko al secondo turno. Il torinese ha perso in quattro set contro l'argentino Olivieri, n. 231 al mondo. Niente da fare ...Dopo ilGarros e il trasloco. Zeppieri giocherà Perugia e Parma, prima delle qualificazioni di Wimbledon: "Mi piace l'erba, mi sarebbe piaciuto giocare di più ma voglio provare a far punti ...Jannik Sinner esce clamorosamente di scena nel 2° turno delGarros : l'azzurro, ottava testa di serie, è stato battuto 6 - 7, 7 - 6, 1 - 6, 7 - 6, 7 - 5 ... giocando il suo migliore ...

Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros. La tennista toscana si è arresa alla serba Olga Danilovic in due set (2-6 5-7) dopo un'ora e 35 minuti di gioco. La numero quattro ...Giornata no per l'altoatesino, eliminato al 2° turno dal tedesco Altmaier, dopo aver sprecato due match point nel quarto set ...