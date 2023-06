Tennis | Roland Garros | Swiatek al 3° turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - La campionessa in carica Igaavanza al 3°del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la statunitense Claire Liu, numero 102 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e 30 minuti.

Lo spagnolo è al terzo turno dello Slam ...Con l'eliminazione di Simona Waltert (WTA 128), la 122a edizione delGarros ha definitivamente perso tutti gli esponenti elvetici in lotta per i due tornei singolari. La grigionese, pi imprecisa rispetto all'avversaria (6 doppi falli e 32 errori non forzati) ......della vittoria di Sabalenka sulla connazionale Iryna Shymanovich nel secondo turno del... Ma, dall'altro lato, ilha una grande responsabilità nel promuovere e diffondere messaggi positivi:...

Roland Garros, Sinner-Altmaier 7-6 6-7 6-1 6-7 in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

