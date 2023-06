Temporali in Italia | una situazione instabile ma necessaria per l’agricoltura

Allo stesso tempo, l'Anticiclone Africano è assente, contribuendo a una maggiore formazione diintensi in diversi Paesi europei, inclusa l'. Isono più diffusi al Centro - ...Il Dipartimento protezione civile segnala infatti condizioni di spiccata instabilità atmosferica su gran parte d', con rovesci esulle zone interne e montuose di tutte le regioni. In ...... nonché Festa della Repubblica , con piogge etermoconvettivi che continueranno a prendere origine principalmente sui settori più interni dello stivale , da dove vi saranno occasionali ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tutta questa escalation di temporali impedirà al caldo, quello vero, di esplodere. L’anticiclone africano non sembra in grado di espandersi bene sull’Italia. Le ultime proiezioni del Centro Meteo ...