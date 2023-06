Temporali improvvisi e grandinate | continua l’allerta meteo in Campania

... anzi per il ponte del 2 giugno dovremmo attenderci instabilità e occasionali, più o meno forti e, soprattutto nel pomeriggio, dopo delle mattine dove il bel tempo sembrava farla ...... 2 giugno, ci sarà un timido assaggio estivo in termini di temperature massime, che saranno piacevoli e in linea con la stagione, ma a tratti con. Venerdì 2 giugno si prevedono ...... 2 giugno, ci sarà un timido assaggio estivo in termini di temperature massime, che saranno piacevoli e in linea con la stagione, ma a tratti con. Venerdì 2 giugno si prevedono ...

Allerta meteo: temporali improvvisi e intensi anche con grandine Irpinia News

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta Gialla (grado ordinario) per oggi, giovedì 1 giugno, dalle 14 alle 21. Il centro funzionale della Regione ha valutato una p ...Sarà un ponte del 2 giugno all’insegna di un tempo sostanzialmente più stabile e soleggiato, specie durante le ore centrali del giorno, ma che sarà disturbato dall’instabilità pomeridiana, con lo scop ...