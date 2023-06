Taxi non fanno salire il suo labrador | Antonella Fiordelisi sbotta | “Stavamo perdendo il treno Bisogna abolire la facoltà dei taxisti di rifiutare i cani”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Gli animali, qualsiasi genere o taglia siano, una volta che vengono accolti in casa diventano parte della famiglia. E se da una parte ci sono leggi che sanzionano l’abbandono o il maltrattamento, altre realtà mettono realmente in difficoltà la gestione dei nostri amici domestici. Una di queste? Viaggiare connon di piccola taglia. Fa riflettere, in tal senso, quanto accaduto ad. E’ stata lei stessa a raccontarlo in uno sfogo pubblicato nelle sue Instagram Story: “Per fortuna siamo riusciti a prendere ilperché dovete sapere che non tutti accettano idi grande taglia. Giàil. Andrebbe proprio abolita ladei conducenti dii ...

Paura nella notte in via Imperatore Federico, a Palermo. Unè andato a fuoco e sono state trovate delle tracce di benzina accanto, il che fa pensare ad un'intimidazione ead un incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. ......undavanti (o dietro) al Palazzaccio o ancora, ovunque in Italia, rivolgendo a chi possiede quell'accento un fatidico 'Forza Roma', ottenendo ogni volta la medesima risposta: 'Sempre!'.m'è ...... dopo aver preso unper arrivare alla stazione di Mestre, sono saliti sul regionale Venezia - Treviso , l'ultima corsa della serata. Una volta giunti in stazione, sono scesi dal convoglio...

Taxi non fanno salire il suo labrador, Antonella Fiordelisi sbotta: “Stavamo perdendo il treno Il Fatto Quotidiano

1' DI LETTURA PALERMO – Incendiato la notte scorsa un taxi in via Imperatore Federico a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’incendio ha distrutto una Fiat Freemo ...File interminabili di persone in attesa dei Taxi a Termini: gioca la Roma in finale con il Siviglia. I taxi non ci sono ...