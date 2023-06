Tassi di interesse da alzare La guerra di Lagarde all' inflazione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 giugno 2023)all', Christineannuncia la volontà di proseguire con la politica di rialzo deidi. «Oggi l'è troppo alta ed è destinata a rimanere tale per troppo tempo. Siamo determinati a riportarlo al nostro obiettivo del 2% a medio termine in modo tempestivo. Questo è il motivo per cui abbiamo aumentato ial ritmo più veloce di sempre - e abbiamo chiarito che abbiamo ancora spazio da percorrere per portare idia livelli sufficientemente restrittivi». Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christinenel corso di un intervento ad Hannover. «Dobbiamo continuare il nostro ciclo di rialzi - spiega- fino a quando ...