Tasse come ‘pizzo di Stato’ | la lezione di Padoa-Schioppa a Giorgia Meloni

(Di giovedì 1 giugno 2023) di Leonardo Botta Tommaso, intervistato nel 2007 da Lucia Annunziata, ebbe a dire: “La polemica anti-è assolutamente irresponsabile. Dovremmo avere il coraggio di dire che lesono una cosa bellissima, un modo civilissimo di contribuire a servizi indispensabilila salute e la scuola. Poi ci può essere un’insoddisfazione sulla qualità dei servizi ma non una contrarietà di principio sulle”. Per quell’affermazione pregna di buon senso, direi quasi banale, il compianto ex ministro del governo Prodi II fu sbeffeggiato per mesi dagli avversari politici. Sempre coerenti con la loro narrazione liberista – secondo la quale lo stato non avrebbe dovuto mettere le mani nelle tasche degli italiani – Berlusconi, i suoi sodali del Popolo delle Libertà e gli ...

... lesono pizzo di Stato, allora io dipendente pubblico e privato, che non sono né una banca, ... Cosa rischia Rischiarischiano tutti quando non si prende abbastanza iniziativa. Secondo me, ...Certo,dimostrano i dubbi del nostro lettore, la scelta non è delle più semplici. Anche perché per anni abbiamo pagato bollette per consumi e, che difficilmente venivano capite dalle ...Lesaranno calcolate su base annua e,riferisce l'Autorità fiscale, avranno le seguenti aliquote: 0% sul reddito imponibile fino a 375mila dirham (circa 100mila dollari); 9% sul reddito ...

Tasse come pizzo di Stato Il pizzo vero è quello imposto dalla generazione presente a quelle future Il Fatto Quotidiano

Un tariffario come per i taxi, o qualsiasi altro servizio pubblico. Con la differenza che qui, oltre ai soldi dovuti (giustamente) per le fotocopie o l’affitto degli spazi, è prevista anche una tassa.Come si fa la trascrizione dell'accettazione dell'eredità Una guida con procedure, costi e obblighi legali per garantire la validità della posizione di erede.