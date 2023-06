Unnubifragio ha colpitonel primo pomeriggio di oggi. Nessun ferito per il crollo del controsoffitto della scuola Pirandel lo, nel quartiere Paolo VI , in seguito allla bomba d'acqua ...Untemporale si è abbattuto sulla città di, nel quartiere Paolo VI, causando gravi danni all'Istituto Luigi Pirandello. È stato il risultato di una bomba d'acqua che si è scatenata sul ...Come, che ha puntato per anni su una monocultura industriale e che adesso sta cercando un ... Secondo le prime informazioni, il gruppo avrebbe cominciato un torneo di boxe in modo non, ...

Taranto, violento nubifragio fa crollare soffitto scuola TGLA7

Nessun ferito per il crollo del controsoffitto della scuola Pirandello, nel quartiere Paolo VI, in seguito allla bomba d'acqua che ha colpito soprattutto l'area nord della città. Allagati gli uffici ...Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Taranto, nel quartiere Paolo VI, causando gravi danni all’Istituto Luigi Pirandello. È stato il risultato di una bomba d’acqua che si è scatenata ...