...di Bruceha annunciato il ritiro dell'attore dal mondo della recitazione per via dell'afasia , complicazione medica che gli impediva di svolgere il suo lavoro. A quanto pare la figlia...In un toccante (e difficile) saggio in prima persona,, figlia dell'attore Bruce e di Demi Moore , ha parlato delle condizioni del padre, raccontando i primi momenti della malattia, quei segnali che la famiglia ha "respinto" almeno ...Nella foto ci sono oltre alla trentaquattrenne Rumer le altre due figlie: Scout, 31 anni e, 29, la moglie di Bruce(sposata con l'attore da 13 anni) Emma Heming e sua madre Zorina, le ...

Tallulah Willis ha finto di non vedere i segnali di malattia del padre Bruce Willis Vanity Fair Italia

"He still knows who I am and lights up when I enter the room." getty images Tallulah Willis is opening up about her father, Bruce Willis’s, frontotemporal dementia diagnosis like never before — ...Bruce Willis was diagnosed with aphasia and frontotemporal dementia but still has mobility, according to his daughter Tallulah.