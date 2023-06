Tale e Quale Show 2023 | chi sarà in giuria

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per la prossima stagione di “”, c’è grande trepidazione e soprattutto attesa per capire il cast del programma. Lo, condotto da Carlo Conti, è un cavallo di battaglia di Rai 1, in un format che si è rivelato campione di ascolti nel prime time. Squadra che vince non si cambia, ecco perchè la RAI è pronta a fare carte false per confermare Giorgio Panariello e riportare Cristiano Malgioglio a viale Mazzini, riconfermando entrambi all’interno della. LadiIl trio dei giurati sarebbe confermato, dove a Malgioglio e Panariello sarebbe arrivato l’ok anche di Loretta Goggi (forte del discreto successo di “Benedetta Primavera”). Il problema sulla ...