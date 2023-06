ha infine confermato che il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "andrà in Turchia per sciogliere gli ultimi nodi" con il rieletto presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 1 giugno ..."La situazione umanitaria è purtroppo in continuo deterioramento - ha aggiunto", osservando ... Come Europa, ha affermato il responsabile della Farnesina "anche un attivo ...... omologo italiano, Antonio", mentre il ministro dell'Interno Gérald Darmanin era anch'egli in riunione nella capitale belga "sulla riforma chedel patto asilo immigrazione. Questa -...

Tajani: auspichiamo l'adesione della Svezia alla Nato a Vilnius - Il ... Il Sole 24 ORE

Tajani ha infine confermato che il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "andrà in Turchia per sciogliere gli ultimi nodi" con il rieletto presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi ...