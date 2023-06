Taiwan | Taipei e Washington firmano accordo commerciale | contrarietà di Pechino

(Di giovedì 1 giugno 2023), 1 giu. (Adnkronos/Dpa) - Il governo diha annunciato che la prima parte dell'Usa-del 21° secolo sarà firmata oggi a. Chiamata ufficialmente "Primo", l'intesa sarà siglata aesattamente un anno dopo che l'iniziativaè stata lanciata dai due paesi, secondo quanto riferito dalla Central News Agency statale di. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha espresso serie preoccupazioni per l'. "Gli Stati Uniti dovrebbero interrompere gli scambi ufficiali con. Non dovrebbero negoziare e firmare accordi con la regione cinese di". ...

Durante un evento mediatico a, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che i primi risultati dei test per un chip ... che in caso di invasione cinese di, le installazioni di TSMC ...A margine del Computex, l'evento tech che si svolge a, Nvidia ha tenuto un discorso rivolto verso il futuro dell'intelligenza artificiale, sottolineando l'importanza crescente di questa tecnologia per l'azienda. Con una capitalizzazione di ...... ha ufficialmente presentato alla fiera COMPUTEX 2023 diil nuovo notebook MSI Stealth 16 Mercedes - AMG Motorsport , prodotto dalla casa diin stretta collaborazione con Mercedes - AMG ...

Taiwan: Taipei e Washington firmano accordo commerciale ... Il Dubbio

Leggi su Sky TG24 l'articolo Computex 2023, al centro l'intelligenza artificiale e il nuovo rapporto con l'uomo ...Il Ceo di Nvidia si è rivolto ai laureandi della National Taiwan University con un discorso che ricorda quello celebre di Steve Jobs: "E voi cosa creerete Qualunque cosa sia, inseguitela come abbiamo ...