Tabellone maschile Roland Garros 2023 | Alcaraz e Medvedev guidano il seeding | presenti Sinner e Musetti

(Di giovedì 1 giugno 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Carlose Daniilche saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche a Novak Djokovic, numero 3 ed inserito nella parte alta del, così come a Jannikche, testa di serie numero 8, è in rotta di collisione con il campione degli Internazionali BNL d’Italia in quarti di finale.anche Lorenzo, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMISECONDO TURNO (1)b. Daniel 6-1 3-6 6-1 ...

Ildel Roland Garros Ilfemminile del Roland GarrosCocciaretto e Paolini tra le donne IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022...perso per entrare neldei 16 classificandosi rispettivamente 20e 26 Alla gara under 17 femminile hanno partecipato anche Elena Antonucci (40 e Anna Casamenti (48, a quella under 20...

Il tabellone aggiornato maschile e femminile del Roland Garros 2023 Sport Fanpage

La pioggia rallenta, ma non ferma l'Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il primo dei due tornei Futures in programma fino a lunedì 5 giugno sui ...Cinque italiani anche oggi in campo al Roland Garros: Zeppieri, Jannik Sinner e Andrea Vavassori nel tabellone maschile, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in quello femminile. Holger Rune passa ...