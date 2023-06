SuperEnalotto | centrato 5+1 da oltre 600mila euro a Cagliari

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente deldi oggi, 1 giugno 2023: 2, 37, 64, 83, 89, 90. Jolly: 34. SuperStar: 23. Nessun ‘6’ al concorso di oggi del, mentre è statoun ‘5+1’ a cui vanno 647.063,27a Quartucciu in provincia di, presso la tabaccheria Punto Centrale di Giuseppe Pisu. Sono stati realizzati due ‘5’, che vincono 104.525,61ciascuno: uno a Vezzano Ligure nello spezzino e l’altro a Busnago nella provincia di Monza e Brianza. L’ultimo ‘6’ da 73,8 milioni diè statoil 25 marzo 2023 grazie a una giocata on line. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 39.300.000 di. L'articolo proviene da Italia Sera.