Superbonus | arriva la proroga | tutti sbalorditi dalla mossa del Governo che cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nuovainattesa del. Il Decreto del 23 maggio spiazzaregalando più tempo ad alcuni cittadini.110%, esiste ancora ma non peri contribuenti. Ilha varato un Decreto Legge lo scorso 23 maggio concedendo unaai proprietari di villette unifamiliari.la: scopriamo per chi – Ilovetrading.itIlcontinua a far parlare di sé. Ilmodifica un’altra volte le direttive lasciando più tempo ad alcuni proprietari di villette unifamiliari per approfittare dell’aliquota al 110%. Il 2023 è iniziato con un botto per i cittadini. La Legge di Bilancio ha ridotto l’aliquota al 90% già nell’anno in corso ...