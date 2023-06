(Di giovedì 1 giugno 2023) La posizione del premier britannicoche equipara ialle azioni diè immorale: non possiamo mettere sullo stesso piano persone in fuga da guerre e povertà con un dittatore ...

, secondo la Bbc, ha già avviato con il governo moldavo un negoziato per giungere a un accordo di rimpatrio dei "clandestini" analogo a quelli firmati da Londra con altri Paesi ex sovietici e ...... che da sempre è una delle più solide roccaforti conservatrici e che ora, invece, ènelle ... Rishi, premier in conservatore in carica, si ritrova a dover costruire praticamente da zero ...Ma la "brutta figura" resta, anche perché la premier si trovava in quelle ore a Londra al cospetto die questaha rischiato di indebolire simbolicamente la sua credibilità anche a ...

Sunak, scivolata xenofoba: considera i migranti un pericolo al pari di Putin Globalist.it

Dal leader britannico in Moldavia Incoraggiamento alla linea dura contro la Russia sul fronte della guerra in Ucraina, ma anche ricerca di una rafforzamento della cooperazione paneuropea per contenere ...Cala nel Regno Unito il numero dei miliardari per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2007-2008. In tutto sono infatti 171 i paperono inglesi, sei in meno rispetto ...