(Di giovedì 1 giugno 2023) Terribile scenario sulla morte diper mano del compagno Alessandro Impagnatiello. La giovane di 29 anni, ammazzata brutalmente a coltellate mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, ha purtroppo subito l’aggressione fatale dopo aver scoperto il tradimento e la vita parallela del partner con un’altra donna, ovvero una collega di lui statunitense che lavorava nello stesso posto di lavoro del barman di 30 anni. La comunità di Senago (Milano), ma anche l’Italia intera, è sotto choc per ciò che è successo alla donna. La morte di, uccisa da Alessandro Impagnatiello come ha confessato lui stesso durante l’interrogatorio. Ma ora gli investigatoriscoperto qualcosa di ancora più agghiacciante, che è stato rivelato nel corso della conferenza stampa, fatta nella ...

Impagnatiello cercava sul web "come disfarsi di un cadavere" Cinque minuti prima cheTramontano entrasse in casa, Alessandro Impagnatiello ha cercato su"come disfarsi di un cadavere ...Cinque minuti prima cheTramontano entrasse in casa, Alessandro Impagnatiello ha cercato su"come disfarsi di un cadavere in una vasca da bagno" e "come ripulire macchie di bruciato". ...... il 30enne che questa notte ha confessato l'omicidio della compagnaTramontano. Ricerche ... i messaggi e le ricerche suche ci dicono che l'assassino prima di incontrare la sua vittima ...

Cosa ha cercato sul web Alessandro Impagnatiello prima di ... Fanpage.it

Alessandro Impagnatiello aspettava Giulia Tramontano a casa per ucciderla: le prove sono nelle ricerche fatte su Internet per capire come disfarsi del corpo. Ecco la ricostruzione.Un delitto d'impeto o un omicidio premeditato Secondo le prime evidenze che trapelano dalle indagini sul caso di Senago, nel Milanese, ...