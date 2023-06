Studentessa morta facendo rafting | 10 indagati La Procura ha ascoltato anche preside e docenti per la ricostruzione dell’accaduto

TI POTREBBE INTERESSARELa giovaneera unadel liceo statale "Rechichi" di Polistena, da alcuni giorni in gita d'istruzione in provincia di Cosenza. La tragedia e le ricerche Dopo quasi due giorni di ...La giovaneera unadel liceo statale "Rechichi" di Polistena, da alcuni giorni in gita d'istruzione in provincia di Cosenza. . 1 giugno 2023

Studentessa morta facendo rafting, la Procura ha ascoltato preside e docenti per la ricostruzione dell’accaduto Orizzonte Scuola

Ci sono dieci indagati nell'inchiesta avviata dalla Procura di Castrovillari sulla morte di Denise Galatà, la studentessa di 19 anni finita martedì nel fiume Lao, a Laino Borgo, sul Pollino, dopo esse ...Nell’inchiesta aperta dalla procura di Castrovillari tra gli indagati figurano il sindaco di Laino Borgo, i responsabili della società e sette guide ...