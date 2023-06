Street Fighter 6 | trucchi e consigli per iniziare a menar le mani

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 giugno 2023) Quello di6 è un mondo (di legnate) bello grande: vi converrà seguire i nostri(e/o) per sopravvivere Come ricorderete dalla recente offerta di Kinguin,6 è ormai alle porte e, se ci conoscete a dovere, dovreste sapere bene cosa significa:per tutti! Ora, sappiamo cosa vi starete chiedendo: troverete qui una guida su ogni singolo aspetto del gioco, come abbiamo fatto con Super Smash Bros. Ultimate? Assolutamente no (per ora). Ma sapremo aiutarvi con le combo? Questo è già più fattibile, specialmente se ripartite da zero. Da appassionati di picchiaduro quali (supponiamo) siete, potreste pensare di giostrarvi le combo come in Mortal Kombat, Injustice o Tekken 7. E questo si può rivelare ...