Strage di Cutro | la Procura mette nel mirino la Guardia Costiera

(Di giovedì 1 giugno 2023) La notizia è di questa mattina: i carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni, disposte dalladella Repubblica di Crotone, nelle sedi di Frontex,di finanza e, nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo il naufragio di, dove persero la vita quasi un centinaio di migranti lo scorso 26 febbraio. Il caso conta ancora una trentina di dispersi e diventò tragicamente celebre a causa delle responsabilità che l’opposizione sollevò nei confronti del governo Meloni, in questo caso colpevole di aver ritardato i soccorsi che avrebbero potuto salvare i migranti. Il naufragio diL’imbarcazione che naufragò sulla spiaggia di Steccato divenne avvistata da Frontex la notte del 25 febbraio, per poi essere raccolta dalla ...

... sostegno alla Libia (che per l'Onu è criminale) e caccia alle Ong L'ultimo video del barcone prima delladi: 'Noi superstiti costretti a pagare viaggio, riconosciuti dalle foto' Gli ...di migranti a Steccato di: perquisizioni in corso, primi indagati per i mancati soccorsi: Frontex nel mirino La Procura della Repubblica di Crotone ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati per il naufragio di(Crotone) ...

Cutro, strage di migranti: perquisizioni in corso nelle sedi di Frontex e della Guardia costiera ilmessaggero.it

Naufragio di Cutro - C'è una svolta nell'indagine sulla strage di migranti che si consumata sulla costa calabrese di Steccato di Cutro. In un naufragio avvenuto lo scorso ...Primi sviluppi dalle indagini in corso sui presunti ritardi nei soccorsi al barcone naufragato a Cutro, in provincia di Crotone, il 26 febbraio scorso che ...