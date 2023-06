Strada Statale Sorrentina | cane vagante salvato dal personale dell’Anas

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, nei pressi del viadotto San Marco – situato sulla SS145 “” a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli – il Cantoniere Marco Galgano (in servizio per la sorveglianza delle SS145 ed SS145/VAR) ha scorto un cagnolino. Il Cantoniere si è quindi avvicinato all’animale ed è riuscito a raccoglierlo dalla, per poi portarlo alla ASL di zona, al fine di verificare l’eventuale presenza di microchip; una volta accertato che purtroppo l’animale ne era sprovvisto (e che di conseguenza non era possibile risalire ad un eventuale proprietario), Galgano lo ha prima portato presso il Centro Anas di ‘Bikini’ e poi con sé, presso la propria abitazione privata, per sfamare l’animale e garantirgli un rifugio per la notte. Allo stato attuale il cagnolino è stato ...