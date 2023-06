Stop agli affitti brevi nell’area Unesco di Firenze | la stretta di Nardella che anticipa Santanché | «La bozza del governo è inefficace»

(Di giovedì 1 giugno 2023) «Il problema degliè diventato strutturale». A dirlo è il sindaco diDario, che oggi – giovedì, 1 giugno – ha annunciato il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale perturisticiin tutta l’areadel centro storico. Per chi invece tornerà a forme più stabili di residenza, il comune del capoluogo toscano azzererà la tassa Imu per tre anni. «Useremo la leva fiscale per tutti coloro che vorranno collaborare e tornare indietro: i proprietari di immobili, attualmente destinati ad affitto breve, che vorranno tornare a faredi lungo periodo, avranno da parte della nostra amministrazione un incentivo, l’azzeramento dell’Imu seconda casa per tre anni. Un ...

