Stellantis - Dal 2025 Rennes produrrà una nuova Suv elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha stanziato 160 milioni di euro per produrre unaSuvnello stabilimento francese di. La vettura a ruote alte, uno dei 12 modelli elettrici assegnati dal gruppo automobilistico alla rete produttiva transalpina, sarà realizzata dalsulla base della piattaforma Stla Medium. I lavori. L'impianto bretone, oggi dedicato alla Citroën C5 Aircross ibrida plug-in (imminente il lancio anche della versione ibrida a 48 Volt) e alla Peugeot 5008, sarà sottoposto a una serie di lavori per adeguare le strutture alle produzioni future: saranno realizzati un'officina per l'assemblaggio di pacchi batteria e, per la prima volta in Francia, un laboratorio per lo stampaggio a iniezione di materiale plastico. Inoltre, grazie ai contributi della regione Bretagna e della città ...