Star Wars | perché il film di Taika Waititi non è stato ancora annunciato?

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha rivelatola sua sceneggiatura dinon èterminata, nonostante la sta scrivendo da tre anni. Il progetto diin occasione delloDay del 2020, ma finora ci sono stati pochi aggiornamenti sul suo sviluppo. Dopo l’annuncio,impegnato in molti altri progetti, tra cui Marvel’s Thor: Love and Thunder, la serie di successo Reservation Dogs e l’imminente Next Goal Wins, ma sostiene che ildista andando avanti, nonostante il ritardo.: le prime indiscrezioni sul ...

e Chicago Med , in Yellowjackets , di cui è protagonista, un'altra serie legata a, ovvero The Book of Boba Fett ma soprattutto, per gli amanti dell'horror, nella serie TV The Exorcist , ...- Pubblicità - Arriva oggi un nuovo aggiornamento sul film discritto da Taika Waititi è arrivato online ed è stato rilasciato direttamente dal diretto interessato. Taika Waititi ha parlato dei progressi sulla sceneggiatura del film, rivelando che ...... Abbonati ora a Disney+ Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live - action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel,, National ...

Ahsoka Tano: la storia delle diverse spade laser dell'allieva di Anakin Skywalker Star Wars Addicted Star Wars Addicted

Fin dal suo debutto nel 1977, l'universo cinematografico di Guerre Stellari ha accumulato oltre 15 miliardi di dollari di incassi al botteghino. Tra alti ...Nel corso del trailer ufficiale di Ahsoka abbiamo avuto la conferma che il personaggio del Grand'Ammiraglio Thrawn sarebbe comparso nella serie Star Wars con Rosario Dawson protagonista e subito dopo ...