Star OnlyFans | «McKennie era troppo impegnato con le mie foto»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Astrid Wett,di, sulla stagione di Westoncon la maglia del Leeds United Astrid Wett, modella inglese famosa per quanto propone attraverso il proprio profilo, ha commentato la retrocessione di Westoncon il Leeds United in Premier League. La ragazza ha pubblicato uno screen in cui si vedono i tanti mi piace dell’ex Juve sul suo profilo. LE PAROLE – «Non c’è da stupirsi che abbia fatto una stagione di m***a, eraimpegnato a iscriversi e ad apprezzare le mie». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24