(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - La delegazione azzurra(FederazionenaParalimpici Degli Intellettivo Relazionali) che parteciperà aiin programma adal 4 al 10 giugno 2023 partirà domani venerdì 2 giugno. Il punto di ritrovo sarà a Milano per poi dirigersi nella città francese. Grande entusiasmo e motivazione da parte di tutto il gruppo che non vede l'ora di giungere a destinazione per poter cominciare a gareggiare. Questa la dichiarazione del PresidenteMarco Borzacchini: “...6a edizione dei, un appuntamento prestigioso per 46 atleti che rappresenteranno l'in questo evento che è la più importante competizione internazionale per ...

Sport: Team Italia Fisdir pronto per i Global Games di Vichy Il Dubbio

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – La delegazione azzurra Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) che parteciperà ai Global Games in programm ...