Spider-Man | Across the Spider-Verse | la recensione | rompere il canone

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladi-Man:the, sensazionale sequel di Un nuovo universo in grado di espandere e piegare insieme i limiti dell'animazione e i suoi utilizzi, in una storia matura e di formazione che lascia il segno. Si chiama poli-multi-universo aracno-umanoide, ma Miles Morales lo conosce come Ragno-Verso. Un termine coniato insieme a-Gwen e Peter B. Parker nell'avventura che ha segnato la sua trasformazione in-Man e la presa di coscienza dei suoi poteri e della sue responsabilità. Un nuovo universo da scoprire che Miles è persino riuscito a salvare, trovando infine la sua strada come spidey e intessendo - è il caso di dirlo - diamicizie con ...

La star di Arrow Stephen Amell, parlando con ComicBook.com all'anteprima di: Across the- Verse della Sony Animation, ha rivelato che nella stagione conclusiva di The Flash è ...Parker nell'avventura che ha segnato la sua trasformazione ine la presa di coscienza dei suoi poteri e della sue responsabilità. Un nuovo universo da scoprire che Miles è persino ...In effetti, l'unico "difetto" del film è rappresentato dai mesi che ci separano da: Beyond the- Verse . Senza scomodare l'opinione che il compianto Roger Ebert aveva dei trailer (...

Il salto psichedelico di Spider-Man da una dimensione all’altra Fumettologica

Sono stati annunciati due nuovi film sull'universo di Spider-Man: uno sarà il live-action con protagonista Miles Morales ...L'uscita al cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo film della saga animata già vincitrice di un Oscar dedicata a Miles Morales, si sta trasformando in una vera e propria festa per i fan ...