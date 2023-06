Spider-Man | Across The Spider-Verse | la recensione del sequel d’animazione Marvel

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il film:-Man:The, 2023. Regia: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. Cast: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Bryan Tyree Henry. Genere: Animazione. Durata: 136 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama:di-Man:Thedel 2018. Anche in questo film, i destini di Miles Morales e Gwen Stacy si incrocieranno nuovamente per fermare una minaccia che sta per sgretolare la realtà come la conosciamo: gli universi paralleli in cui vivono i molteplici-Man stanno collassando a causa di una misteriosa ...

Dopo gli eventi narrati in: Un nuovo universo , il giovane Miles Morales ormai si barcamena tra la sua vita quotidiana e la giustizia dispensata nei panni di Spidey. Due eventi concomitanti renderanno però ancora ...: Across the- Verse potrebbe essere seguito da nuovi lungometraggi in live - action sempre dello stesso ...Intervistati da Variety durante la premiere a Los Angeles, i produttori di: Across The- Verse hanno confermato che una versione live action incentrata sul personaggio di Miles Morales è in lavorazione. Amy Pascal ha inoltre aggiunto che un quarto film ...

