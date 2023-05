«Spider-Man | Across the Spider-Verse» | al ritmo vorticoso del multiverso interiore

(Di giovedì 1 giugno 2023) Per chi aveva molto apprezzato-Man – Un nuovo universo (attualmente visibile sulla piattaforma Disney+), l’attesa è terminata. Quattro anni e mezzo dopo la sorprendente avventura (premiata con un Oscar) first appeared on il manifesto.

: Across the- Verse potrebbe essere seguito da nuovi lungometraggi in live - action sempre dello stesso ...Intervistati da Variety durante la premiere a Los Angeles, i produttori di: Across The- Verse hanno confermato che una versione live action incentrata sul personaggio di Miles Morales è in lavorazione. Amy Pascal ha inoltre aggiunto che un quarto film ...Il doppiaggio in portoghese dell'ultima scena di: No Way Home potrebbe aver confermato l'esistenza di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe: un frammento del finale della pellicola, doppiato in Brasile in lingua portoghese, mostra ...

Il salto psichedelico di Spider-Man da una dimensione all’altra Fumettologica

Recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel di Into the Spider-Verse che vede protagonista nuovamente il giovane Miles Morales, ma con molti più personaggi provenienti da altre ...Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel del premio Oscar come miglior film d'animazione: ecco la nostra recensione senza spoiler ...