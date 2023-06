Spider-Man 4 in sviluppo | in arrivo un live-action su Miles Morales e un film su Spider-Woman

(Di giovedì 1 giugno 2023) Novità promettenti sul ritorno di Tom Holland nei panni di-Man, ma ci sarà spazio anche per undedicato ae a un lungometraggio incentrato su. Nel giorno in cui-Man: Across the Universe approda nei cinema italiani, la produttrice Amy Pascal annuncia una pioggia di nuovi progetti a tema-Man, confermando lodi-Man 4, che vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, e annunciando l'di undedicato a...

La star di Arrow Stephen Amell, parlando con ComicBook.com all'anteprima di: Across the- Verse della Sony Animation, ha rivelato che nella stagione conclusiva di The Flash è ...Parker nell'avventura che ha segnato la sua trasformazione ine la presa di coscienza dei suoi poteri e della sue responsabilità. Un nuovo universo da scoprire che Miles è persino ...In effetti, l'unico "difetto" del film è rappresentato dai mesi che ci separano da: Beyond the- Verse . Senza scomodare l'opinione che il compianto Roger Ebert aveva dei trailer (...

Il salto psichedelico di Spider-Man da una dimensione all’altra Fumettologica

Sono stati annunciati due nuovi film sull'universo di Spider-Man: uno sarà il live-action con protagonista Miles Morales ...L'uscita al cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo film della saga animata già vincitrice di un Oscar dedicata a Miles Morales, si sta trasformando in una vera e propria festa per i fan ...