Spendere 250 miliardi in beata solitudine? Non esiste Pnrr | la stoccata di Rosato

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Non credo il tema sia la contestazione, ma far sì che i controlli vengano effettuati e bene. Non suscitare polemiche tra i poteri dello Stato. Sulmaggioranza e opposizione hanno il dovere di collaborare. C'è un tema di mettere via tutti questi decreti legge che arrivano e mettere chiarezza negli obiettivi da perseguire. Nonpensare di250in. C'è un concerto tra Governo, regioni, comuni, privati da coinvolgere", le parole di Ettore, Italia Viva.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Non esiste pensare di spendere 250 miliardi in beata solitudine. C'è un concerto tra Governo, regioni, comuni, privati da coinvolgere.", le parole di Ettore Rosato, Italia Viva.

AGI/Vista - "Non credo il tema sia la contestazione, ma far sì che i controlli vengano effettuati e bene. Non suscitare polemiche tra i poteri dello Stato. Sul Pnrr maggioranza e opposizione hanno il ...