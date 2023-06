Spalletti vince il premio di allenatore dell’anno | domenica la consegna del trofeo al Maradona

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’addio di Lucianoal Napoli sarà, se possibile, ancora più denso di emozioni: il tecnico azzurro ha infatti vinto IlCoach Of The Season della Serie A 2022/2023, e ladelavverrà nel pre-partita di Napoli–Sampdoria,prossima, allo stadio Diego Armando. Ilè stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle squadre, oltre che di comportamento e fair play tenuto durante le gare della stagione 2022/2023. “La stagione di Lucianoalla guida del Napoli è stata semplicemente straordinaria”, spiega Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega ...

Il Napolima non dimentica Maradona . Ovviamente il trionfo più celebrato in ottica ... eppure la figura di Diego ha accompagnato costantemente il cammino della squadra di Luciano. I ...E cosi', dopo la querelle, ora un altro big della panchina agita le acque del campionato italiano.Assalto di ADL a Italiano Se devo dire il nome del tecnico che prenderà il poster di, ... E' napoletano e sa cosa come siperché lo ha fatto da calciatore. Secondo me ora come ora serve ...

Spalletti vince il premio di miglior allenatore della Serie A: primo ... Sport Fanpage

Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.MILANO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti miglior allenatore del campionato di Serie A, stagione 2022-2023. Il tecnico che ha portato il Napoli al terzo scude ...