Spalletti indica un Campione del Mondo 2006 napoletano come sostituto

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo Il Mattino a Lucianopiacerebbe undelpossibileGrande attesa c’è in città sul futuro allenatore del Napoli. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Luciano, attuale allenatore del Napoli, pare consideri Fabio Cannavaro, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Real Madrid, il suo degno successore sulla panchina azzurra: “Lucianonon può e non vuole darezioni su chi investire della sua successione a Napoli. E neppure, secondo lo stile De Laurentiis, gli è stato chiesto qualcosa. Però un nome lo farebbe”.ha stretto un’amicizia professionale con Cannavaro Il Pallone d’Oro ed ex ...