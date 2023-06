Spallanzani-Future Hits Live | in campo per malattie sessualmente trasmesse

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – L’Inmidi Roma è partner di Rtl 102.5 e Radio Z per il ‘’, concerto organizzato da Rtl 102.5 e Radio Z, in programma sabato 10 giugno al Foro Italico di Roma. In occasione dell’evento, losarà presente al Foro Italico con uno stand dove sarà possibile effettuare dei test rapidi, anonimi e gratuiti, per Hiv e altre, e parlare con i medici che offriranno consulenza sul tema. Inoltre l’Istituto distribuirà gratuitamente dei preservativi. “L’obiettivo – spiega lo– è quello di sensibilizzare la popolazione giovanile sull’Hiv e le. In particolare, ...

Il progetto dello Spallanzani non si esaurisce con il Future Hits Live, ma andrà avanti fino all'1 dicembre. Parallelamente all'attività di comunicazione e sensibilizzazione, l'Istituto in questo periodo offrirà gratuitamente test rapidi per Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili. Così il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commenta la collaborazione tra l'Istituto, Rtl 102.5 e Radio Z per il concerto Future Hits Live e la possibilità per i giovani di effettuare test gratuiti.

L'Inmi Spallanzani di Roma è partner di Rtl 102.5 e Radio Z per il 'Future Hits Live', concerto organizzato da Rtl 102.5 e Radio Z, in programma il 10 giugno a Roma e il 30 agosto all'Arena di Verona. Oltre alla musica, progetti sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione delle malattie sessuali.