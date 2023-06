Sostenibilità sul lavoro | per un italiano su due è importante

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo un report Deloitte unsu due adotta comportamenti responsabili nell'attività lavorativa Se nelle nostre vite private siamo sempre più attenti ai consumi, al corretto riciclo dei rifiuti, all’acquisto di prodotti green, ci comportiamo in maniera responsabile anche nella sfera professionale? La risposta sembrerebbe affermativa. In effetti lasulsta diventando sempre più una priorità per un numero crescente di persone. Nello specifico, unsu due mette in pratica comportamenti responsabili nella propria attività lavorativa, secondo quanto emerge dal report Deloitte “Il cittadino consapevole: comportamenti virtuosi in azienda per raggiungere un successo sostenibile”. Una tendenza positiva che contribuisce a diffondere un approccio più sostenibile sul luogo di ...