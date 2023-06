Sopracciglia tatuate al sole | come prendersene cura

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 giugno 2023)prendersidelle, soprattutto con l’arrivo dell’estate? Ecco alcuni consigli, ma prima di tutto vi spieghiamo perché è importante utilizzare la protezione solare anche per le. Lerichiedono ancor più manutenzione con l’arrivo dell’estate, anche se generalmente qualsiasi esposizione al(anche d’inverno) comporterebbe una premura in più in questo caso. Non ci stancheremo mai di ripetere che, a prescindere dalla stagione in cui siamo, è importante applicare la crema solare se si prevede di trascorrere tempo all’aria aperta, a diretto contatto con la luce del. Ancor di più, in questo caso, è delicata la gestione delle ...