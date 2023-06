(Di giovedì 1 giugno 2023)è diventata mamma della sua bambinaBlue da poche settimane e sul proprio profilodi continuo foto e storie con la neonata . In uno degli ultimi video pubblicati,...

è diventata mamma della sua bambina Celine Blue da poche settimane e sul proprio profilo Instagram posta di continuo foto e storie con la neonata . In uno degli ultimi video pubblicati,...contro il fidanzato Alessandro Basciano pubblica su Instagram le immagini del divano macchiano. 'Ringraziamo 'bascianino' per aver rovinato il mio divano che ho scelto con tanta cura e ...Sonia Bruganelli incontra la figlia diSonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia perdurante la sesta edizione del GF Vip. Difatti, una volta finito il ...

Sophie Codegoni e la piccola Celine: «Ma che brutto carattere che abbiamo» e posta la tenera storia Instagram leggo.it

Sophie Codegoni è tornata ad attirare l'attenzione dei suoi fan mostrandosi insieme alla sua bambina, la piccola Celine.Sophie Codegoni è diventata mamma della sua bambina Celine Blue da poche settimane e sul proprio profilo Instagram posta di continuo foto e storie con la neonata. In uno degli ultimi ...