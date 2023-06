(Di giovedì 1 giugno 2023) Lorenzoaffronterà Andreyal terzo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per venerdì 2 giugno, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Suzanne Lenglen (in precedenza si giocherà Stearns-Kasatkina). Il 28enne piemontese incrocerà il 25enne russo. Bella sfida tra il numero 48 al mondo e il numero 7 del ranking ATP. I duedisputati nel circuito maggiore sono in perfetta parità:vince con un doppio 6-4 la finale del torneo di Vienna nel 2020, Lorenzosi impose in rimonta al terzo set nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma nel 2021. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il ...

...15 - (1) Alcaraz vs (26) Shapovalov COURT SUZANNE LENGLEN Ore 11:00 - Stearns vs (9) Kasatkina a seguire -vs (7)a seguire - Stephens vs Putintseva a seguire - Schwartzman vs (5) ...Ha perso 6 - 4 6 - 3 7 - 6 contro un Lorenzotroppo solido e lucido che l'ha spinto a ...aspettarsi di più di una sconfitta per 6 - 4 6 - 2 3 - 6 6 - 3 Corentin Moutet contro Andrey, 7 ...se la vedrà ora con il campione di Montecarlo Andrey, che l'azzurro ha sconfitto clamorosamente nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia 2021. Lorenzo Musetti, entrato in campo ...

Sonego-Rublev, Roland Garros 2023: programma, orario d'inizio, tv e streaming. Precedenti e tabellone OA Sport

Tennis | Extra | La furia di un tempo, ubriacante qualche volta, stordente quasi sempre, non sarà la parte di sé che Lorenzo Sonego rimpiangerà per prima, al termine del ...