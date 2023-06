Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 1 GIUGNO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione () La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

L'età media ideale per la pensione però è la più alta in Europa Le pensioni rimangono una fonte di angustie per gli italiani. Idi Swg lo confermano, il 77%, l'1% in più che nel 2021 e il 10% in più che nel 2020, è preoccupato. Nel 2016 però erano l'81%. In particolare a esprimere timore sono soprattutto i 35 ...... ma d'altra parte gli eventinel Vecchio Continente stanno andando nella direzione ... Se, come segnalano i, vincerà lo schieramento formato tra Partito Popolare e Vox - quest'ultimo ...Da allora, l'indagine ha rivelato che numerosi, giornalisti e alti funzionari pubblici ... Un "risultato chiaro", anche superiore alle aspettative tracciate daie che dimostra quanto ...

Sondaggi politici, tonfo di Fratelli d'Italia nonostante le comunali e il Pd guadagna terreno Fanpage.it

Gli italiani pensano sia giusto andare in pensione a 64,7 anni secondo gli ultimi sondaggi politici di Swg sul tema ...Aggiungendo un articolo alla Costituzione e un organo consultivo: sarà in autunno ma se ne discute già sia in parlamento che fuori ...