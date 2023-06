Sondaggi politici elettorali oggi 1 giugno 2023 | crescono FdI e Pd | sale la fiducia in Giorgia Meloni In calo il M5s

(Di giovedì 1 giugno 2023)ancora Fratelli d’Italia e Partito democratico, che ampliano il divario con il Movimento 5 stelle. È quanto emerge dalo realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire nella settimana della debacle del centrosinistra alle elezioni amministrative. L’indagine condotta tra il 25 e il 26 maggio su un campione di 1000 persone vede ancora una volta il partito guidato daal primo posto con il 29,7 percento dei consensi, 0,3 punti percentuali in più rispetto alla precedente rilevazione. Segue a distanza il Partito democratico, ora al 20 percento (+0,2%). Per il Movimento 5 ...

L'età media ideale per la pensione però è la più alta in Europa Le pensioni rimangono una fonte di angustie per gli italiani. Idi Swg lo confermano, il 77%, l'1% in più che nel 2021 e il 10% in più che nel 2020, è preoccupato. Nel 2016 però erano l'81%. In particolare a esprimere timore sono soprattutto i 35 ...... ma d'altra parte gli eventinel Vecchio Continente stanno andando nella direzione ... Se, come segnalano i, vincerà lo schieramento formato tra Partito Popolare e Vox - quest'ultimo ...Da allora, l'indagine ha rivelato che numerosi, giornalisti e alti funzionari pubblici ... Un "risultato chiaro", anche superiore alle aspettative tracciate daie che dimostra quanto ...

Sondaggi politici, tonfo di Fratelli d'Italia nonostante le comunali e il Pd guadagna terreno Fanpage.it

Gli italiani pensano sia giusto andare in pensione a 64,7 anni secondo gli ultimi sondaggi politici di Swg sul tema ...Aggiungendo un articolo alla Costituzione e un organo consultivo: sarà in autunno ma se ne discute già sia in parlamento che fuori ...