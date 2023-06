Solo 5 giorni per 270 GB e tutto illimitato a meno di 10€ con Very Mobile

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 1 giugno 2023) Puoi attivare Promo Flash diancora per cinqueper ottenere chiamate ed SMS senza limiti e 270 GB di dati a soli 9,99€ al mese se effettui la portabilità del numero. La tariffa in promozione non è la sola che offre 50 GB di dati in più con SIM, attivazione e spedizione gratuiti. Devi però sbrigarti a decidere perché si tratta di una promo flash che puoi attivarefino al 5 giugno 2023 e dedicata, come altre dell’operatore, ai clienti iliad o di operatori virtuali che effettuano la portabilità del numero. Da iliad a Vodafone 5G: fino a 150 GB ePromo: 270 GB esenza limiti Attiva la promoFlash entro il 5 giugno prossimo effettuando la portabilità del ...