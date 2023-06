“SoLeather” | il sapere incontra la moda | distretto conciario in cattedra

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“: dove il saper farela”: fervono i lavori per sabato 10 Giugno 2023: una giornata per celebrare la pelle delle prestigiose concerie deldi Solofra, tra incontri con i protagonisti del settore, dibattiti, eventi e sfilate. Il titolo è. Acronimo di Solofra e pelle ma anche di sole e pelle, a sottolineare il legame che lega, da oltre cinque secoli, questo comune in provincia di Avellino alla tradizione conciaria e che gli ha premesso di aggiudicarsi in tutto il mondo la fama di leader e polo di eccellenza italiano per la concia delle pelli ovicaprine, finissime, leggere anche come la seta, quelle che permettono ai brand del lusso di realizzare capi e accessori dalla morbidezza straordinaria. “: dove il saper ...