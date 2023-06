Snake Eyes | G I Joe – Le origini | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023): G.I. Joe – Le: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 1 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda: G.I. Joe – Le, conosciuto anche come, è undel 2021 diretto da Robert Schwentke. La pellicola, con protagonista Henry Golding, è il reboot della serie dibasati sulla linea di giocattoli G.I. Joe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In una foresta nei pressi di Washington, un padre e un figlio si fermano in uno chalet. Durante la notte vengono trovati da uomini misteriosi: il padre ordina al figlio di scappare e, una volta nascostosi, assiste all’esecuzione di quest’ultimo per mano del capo degli ...