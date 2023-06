Sloggia pure Gramellini | ma la Rai sopravvivrà

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le notizie sono due, una dentro l’altra: la prima è chetraslocalui, da Rai 3 a La7. Anche se è una notizia ribollita perché s’era capito. La seconda, quella vera, è chese lo litigano, ma lì forse è questione di impresari, di quei Risiko televisivi che per gli addetti sono chiari ma a noi poveri provinciali continuano a riuscire ostici e anche agnostici. Tutto quel perbenismo, quel moralismo. Il viadone che si sente una ragazza e allora è una ragazza. Che ha dato di matto davanti a una scuola ma lui non sa “proprio che avrebbe fatto di male”, e magari se lo facesse spiegare da un giornalista anche di terza scelta. Le parole che sono importanti, certo, come no, immagina un mondo senza parole, specie quelle di Gramelly. Il populismo di sinistra, alla signora mia, che tanto piace a chi vive di vecchie ...