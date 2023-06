Skriniar | rientro e chiusura con il botto con l’Inter – TS

(Di giovedì 1 giugno 2023) TuttoSport parla della fine del rapporto tra. Lo slovacco, che è in fase didopo il problema alla schiena accusato a marzo, giocherà con il Torino per poi sperare in uno spezzone a Istanbul FINALE COL– Milansi appresta a tornare in campo, come si legge sulle pagine di TuttoSport. Lo slovacco, dopo l’operazione alla schiena effettuata a marzo, potrebbe coronare il suo sogno di giocare uno spezzone in finale di UEFA Champions League, per lasciarenel migliore dei modi. Nonostante le parole poche carine a lui rivolte dalla tifoseria – e anche qualche frecciatina dalla società non è mancata – lui non ha mai fatto mancare il suo apporto alno del gruppo squadra. Oggi aumenterà il minutaggio con un triplo obiettivo: ...

...e la corsa di Mkhitaryan Mkhitaryan salterà come Correa la trasferta a Torino mentre, l'... poi c'è la questione Dzeko - Lukaku e la corsa di Mkhitaryan verso il. E se è vero che il ...Una mezzala, poi, sarà Roberto Gagliardini didalla squalifica. Denis Curatolo. Getty Largo ... ci sono tre caselle ancora vacanti e non casualmente sono appunto quelle di, Mkhitaryan ......Inter si rivedono Milaned Henrikh Mkhitaryan : i due sono in lista in panchina per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina , ma non saranno della partita. Lo slovacco, alin ...

Inter, si rivede Skriniar: lavora sul campo e punta il rientro per Istanbul Calcio in Pillole

A prescindere dai risultati ottenuti e che si otterranno, ha riferito: «Inter, Roma, Fiorentina sono le italiane che hanno fatto i percorsi più importanti. Le finali sono risultati importanti. Sono co ...Mkhitaryan forse, Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio probabilmente: le novità per Inzaghi dall'infermeria di casa Inter in vista del Torino ...