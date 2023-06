Siviglia - Roma | Mourinho | ' Arbitro sembrava spagnolo'

00.08 Europa League:ko in finale Rigori fatali alla. L'Europa League va alper 5 - 2 dopo l'1 - 1 al 90' e ai supplementari. A Budapest,sfuma il sogno di bissare la Conference. Avvio nervoso. Spinazzola spreca su invito di Celik. Lampo ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Oltre all'amarezza c'è la rabbia. Questi i sentimenti prevalenti tra i tifosi delladopo il ko ai rigori contro ilnella finale di Europa League a Budapest , al termine di una partita in cui alcune decisioni arbitrali hanno fatto discutere ...Insulti, parolacce e un'accusa chiara di aver voluto favorire ildurante la finale contro la. Per il portoghese la direzione di gara è stata a senso unico. Un'accusa mossa in conferenza ...

La beffa è servita , alla fine di una battaglia senza fine. Uno a uno nei tempi regolamentari, gran gol di Dybala e autogol sciagurato di ...BUDAPEST Dalla Joya all'immenso dolore. Ci voleva la partita più lunga di sempre per spezzare in una sola notte tutti i sogni. È come aver prolungato una sofferenza, è ...