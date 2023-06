Siviglia-Roma | le pagelle | Mancini sfortunato 5 | Smalling highlander 8 | Bounou eroe di Coppa 7 | 5

(Di giovedì 1 giugno 2023) Budapest – E’ stata la partita più lunga della storia del calcio: ben 146 minuti, infatti, è durata la finale di Europa League tra. Ad avere la meglio è stata la squadra spagnola, che ha alzato la loro settimae si conferma la Regina di questa competizione. Svanisce così il sogno per gli uomini di Mou, che hanno comunque giocato una grande partita. Ledel: 7,5.Saracinesca. In grado di stupire già al Mondiale, quando con il suo Marocco ha superato la Spagna ai calci di rigore parandone 2 (gara che valeva la semifinale), si è confermato quasi insuperabile dal dischetto. Con le parate sui rigori di Ibanez eha messo l’ipoteca sulla qualificazione. Jesus Navas: 6.Esperto. Non ha più lo scatto dei bei tempi, complice i ...

Tutti hanno notato la t - shirt di un tifoso presente alla Puskás Aréna di Budapest in occasione della finale di Europa League tra: è quella del Napoli ai tempi di Maradona, la si ...Prima della finale di Europa League di ieri tra il suoe la, infatti, l'argentino si era detto pronto a presentarsi nuovamente dal dischetto. "Sono pronto a calciare un rigore, in ...Lo dice all'Adnkronos Daniele Tombolini, ex arbitro e opinionista parlando della gestione arbitrale dell'inglese Taylor nella finale di Europa League traa Budapest. 'Il voto di ...

Damiano dei Maneskin contro l'arbitro di Siviglia-Roma: il duro attacco sui social Corriere dello Sport

Tra i tifosi del Siviglia presenti a Budapest per la gara contro la Roma vi era presente anche un napoletano. Delusione in Europa League per la Roma. La… Leggi ...Finale di Europa League al veleno, il tecnico spagnolo e molti tifosi giallorossi contestano duramente la direzione di gara ...