Siviglia - Roma | le pagelle della finale persa | Matic e Dybala al top | delusione Mancini

Poi il pari dele i crampi che lo costringono al cambio al 67'. Mourinho, il discorso alla squadra A consolarlo ci ha pensato Mourinho . L'allenatore portoghese ha abbracciato i suoi ...Laesce sconfitta solo ai calci di rigore nella finale di Europa League contro il. La formazione spagnola porta a casa per la settima volta il trofeo continentale. A fine gara i giocatori ...Una infinita tenzone finale trasi è conclusa con la vittoria dei primi, che conquistano così la loro settima Europa League con lancinante scoramento dei giallorossi, soprattutto per come si è persa la partita. Un ...

Siviglia-Roma 1-1, gol di Dybala, autorete di Mancini| La Diretta La Gazzetta dello Sport

La Roma è uscita sconfitta dalla finale di Europa League contro il Siviglia. I calci di rigore hanno condannato la squadra di José Mourinho dopo l’1-1 maturato al 120', con i giallorossi arrivati ...Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky nel post partita della sfida con il Siviglia. Ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano al triplice fischio. La lotteria dei rigori non ha premiato la ...