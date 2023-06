Siviglia - Roma | la gaffe Rai sull' inno della Roma | il dettaglio che non è sfuggito ai tifosi prima della finale

La finale di Europa League trasi è conclusa con una sconfitta cocente per i giallorossi. Dopo Una lotta interminabile, dove è stato fatto registrare il record assoluto di durata di una partita di calcio, i ragazzi ...Male Taylor : mancano gialli per Spinazzola, Rakitic, Ocampos, Matic e Lamela, entrambi già ammoniti), anche sul tecnico qualcosa da rivedere, ha innervosito tutti (compreso) . Ok far ripetere il rigore di Montiel (Rui Patricio ha piede oltre la ......contro Taylor José Mourinho non le ha mandate a dire all'arbitro al termine della partita e nel parcheggio dello stadio si è scagliato contro Taylor dopo la sconfitta dellacontro il. :...

Mou a brutto muso con l'arbitro: "Sei una disgrazia". E a Rosetti: "Vergogna" La Gazzetta dello Sport

Sua l'imbucata che porta al vantaggio, ma su un cross perde di vista il pallone e la scaraventa nella sua porta. Sbaglia il primo rigore ...E inizio di quello del Siviglia, raccontato da un ex, Erik Lamela, che non ha avuto la forza di infierire: “Volevamo evitare i rigori e cercare di vincere sul campo, magari nei 120°, se non nei 90'.